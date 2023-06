Il capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe Bisogno, si lancia all'attacco del sindaco Lanzara sui lavori di riqualificazione di via Verdi. L'intervento presso l'area fu oggetto, durante la campagna elettorale, di una lettera fatta recapitare ai cittadini in cui si annunciavano una serie di azioni. "I lavori non sono neanche iniziati" sottolinea Bisogno.

Le parole di Bisogno

"La nostra campagna elettorale - afferma il consigliere di minoranza - si è basata sugli incontri di quartiere. In occasione di quello di via Verdi fummo accolti da una letterina, consegnata la mattina ai residenti, firmata dal sindaco e dall’assessore ai Lavori Pubblici, in cui si annunciava la realizzazione di un parco giochi per bambini ed un nuovo parcheggio pubblico. Il cartellone posto nei pressi del "cantiere" riporta una data precisa di consegna dei lavoro: 3 maggio 2023. Oggi, 27 giugno, mi sono recato in via Verdi per verificare a che punto fosse l'intervento ed ho scoperto che i lavori non sono neanche iniziati. Non mi meraviglia tutto ciò, visto il modo in cui è stata condotta la campagna elettorale dall'attuale sindaco. Ai cittadini di via Verdi avevo fatto una promessa: che non avrei mai dimenticato questo quartiere". Sulla questione verrà inviata un'istanza a Palazzo di Città: "Per questo motivo, nei prossimi giorni, con il gruppo che mi onoro di rappresentare, provvederò a presentare un'interrogazione al sindaco ed all'assessore al ramo per capire le ragioni di questi ritardi inspiegabili ed ingiustificabili".