Disagi alla viabilità a Giovi, Celano (Fi) scrive al sindaco: "Urge intervenire"

Ancora problemi di viabilità nella frazione collinare di Giovi, a Salerno. A sollecitare l’amministrazione comunale è il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano che sottolinea: “in via Beata Teresa di Calcutta, principale arteria che collega la zona orientale con Giovi Santa Croce, è interrotta da circa due anni a causa di un impedimento strutturale della strada; che da circa un mese sono iniziati i lavori di ripristino della suddetta arteria, poi inopinatamente ed improvvisamente interrotti; che, nel contempo, il Comune aveva provveduto a ripristinare la possibilità di fruire di via Canale di Giovi, arteria da martedì 22 centimetri non più percorribile in quanto danneggiata da una frana causata dal maltempo; che i residenti della zona in questione per raggiungere il centro cittadino sono ora costretti, con estremo disagio, a percorrere via Giovi San Bartolomeo, allungando notevolmente il tracciato chilometrico, la distanza oraria e appesantendo grandemente il traffico veicolare che si crea”.

L'appello

L’esponente dell’opposizione, dunque, chiede di sapere “per quali motivi i lavori di ripristino della percorribilità di via Beata Teresa di Calcutta, avviati solo da un mese, si sono poi improvvisamente interrotti e quando è prevista la definitiva riapertura della strada in questione”; “se l’Amministrazione comunale intenda al più presto ripristinare via Canale di Giovi, intervenendo sulla frana sopraggiunta a causa del maltempo”; “se e quando l’Amministrazione comunale intenda finalmente programmare interventi strutturali sulla viabilità che collega il centro cittadino a Giovi, per evitare i continui disagi con cui i residenti sono costretti a convivere per la ripetuta interruzione delle poche arterie di percorrenza esistenti” conclude Celano.