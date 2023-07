Lavori al Viadotto Gatto, Pessolano: "Una buona notizia, ma servono interventi più incisivi"

"L'amministrazione comunale dà il via a nuovi lavori ai giunti posti sul Viadotto Gatto: una buona notizia dopo lunghi mesi di immobilismo, che ricorda quanto, purtroppo, una delle arterie veicolari più trafficate della città sia completamente dimenticata dalle istituzioni competenti". Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano, che ricorda le ripetute denunce sullo stato di degrado della nota arteria stradale capoluogo.

Le criticità

Pessolano spiega. “In più occasioni, per lunghi anni, sin dall'inizio della mia attività consiliare, ho attenzionato il viadotto Gatto e le sue criticità: ancora oggi è una strada degradata, che non offre condizioni di piena sicurezza agli automobilisti che transitano, teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali anche mortali, oppressa quotidianamente da un traffico quasi perenne che è fonte di inquinamento ambientale e sonoro per le numerose famiglie che vi risiedono nei paraggi. Abbiamo denunciato in più occasioni, anche insieme ad altri colleghi del consiglio comunale, la pericolosità della strada, priva di illuminazione, con i guardrail danneggiati, sprovvista di catarifrangenti oltre che di reti di protezione delle abitazioni sottostanti e, peraltro, con una presenza scarsa e limitata soltanto al tratto più elevato, di barriere fonoassorbenti che tutelino le case vicine dagli effetti del forte inquinamento acustico. Ma criticità sono ben evidenti, come da me denunciato di recente, anche nella gestione del traffico sull'arteria: il Comune non vi ha dato ancora risposta". "Quello annunciato dall'assessore Galdi ed avviato nei giorni scorsi - conclude Pessolano - rappresenta, senz'altro, un intervento importante per la sicurezza complessiva dell'arteria, e peraltro necessario: ma l'azione dell'amministrazione non può limitarsi, per questo tema come per tanti altri, ad operazioni tampone: si agisca, in futuro, in modo più incisivo".