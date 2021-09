Speciale Comunali 2021: le nostre video-interviste a tutti i candidati sindaco di Salerno città

In totale sono nove i candidati sindaco in corsa: ecco cosa ci hanno detto

Conto alla rovescia, per le elezioni amministrative a Salerno che si terranno il 3 e 4 ottobre. In totale sono nove i candidati sindaco in corsa: il primo cittadino uscente Vincenzo Napoli (centrosinistra), Michele Sarno (civico e centrodestra unito), Elisabetta Barone (civico di area centrosinistra appoggiata dal Movimento Cinque Stelle), Oreste Agosto (civico), Antonio Cammarota (civico), Simona Libera Scocozza (civica che può contare sul sostegno del Meetup M5S e di Rifondazione Comunista), Gianpaolo Lambiase (sinistra), una con Maurizio Basso (civico) e Anna Maria Minotti con la lista civica “Abilitiamo l’autismo h24”.

Li abbiamo ascoltati con delle brevi video-interviste:

Parla Vincenzo Napoli>>>Clicca qui

Parla Michele Sarno>>>Clicca qui

Parla Elisabetta Barone>>>Clicca qui

Parla Oreste Agosto>>>Clicca qui

Parla Antonio Cammarota>>>Clicca qui

Parla Simona Libera Scocozza>>>Clicca qui

Parla Gianpaolo Lambiase>>>Clicca qui

Parla Maurizio Basso>>>Clicca qui

Parla Anna Maria Minotti>>>Clicca qui