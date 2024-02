Vietri (FdI): “De Luca inadeguato, trascura priorità della Campania”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Il governatore De Luca è una sciagura per la regione Campania”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Rivendica con il Governo i fondi di coesione ma, come reso noto anche oggi da un articolo del quotidiano Libero, si scopre che fino a ora nello spenderli non ha minimamente tenuto conto delle priorità della sua Regione. Non si può accettare che le uniche spese che ha scelto di sostenere siano quelle per la festa del fagiolo o della patata, per la sagra dello scazzatiello o della castagna. È evidente che nella sua azione è mancata totalmente una strategia di spesa che, invece, porterebbe grandi benefici alla Campania. Ed è assurdo che abbia anche il coraggio di urlare, insultare, sbeffeggiare. De Luca è diventato la parodia di se stesso. La nostra Campania, la mia Campania, merita di meglio" conclude Vietri.