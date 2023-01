Aumento carburanti, Vietri replica a De Luca: "Parla di incoerenza del Governo? Si guardi allo specchio”

Replica alle accuse lanciate dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, circa gli aumenti sui carburanti, la deputata salernitana di Fratelli d’Italia, Imma Vietri. “Il Governo Meloni, al contrario delle bugie dette da De Luca e dalle opposizioni in questi giorni, non ha affatto aumentato le accise e non ha neanche fatto marcia indietro sul provvedimento che lo scorso governo, nel tentativo di calmierare il prezzo della benzina, aveva fatto tagliandole temporaneamente.Nella legge di bilancio è stata fatta una scelta politica chiara: il governo ha deciso di stanziare più fondi rispetto al passato, per aiutare concretamente famiglie, imprese, pensionati ed ha investito maggiormente sulla sanità".

La crisi della Sanità

"E, a proposito di coerenza, De Luca è l’ultimo che può dare lezioni - incalza la deputata - visto che aveva promesso ai campani che avrebbe garantito loro una sanità di eccellenza e di qualità ed invece ora paventa addirittura la chiusura dei pronto soccorso. Il governatore della Campania invece di attaccare un governo che si è insediato da appena due mesi, dovrebbe prendere atto del suo fallimento politico alla guida della Regione che dura da quasi otto anni e trarne le conseguenze”, conclude Vietri.