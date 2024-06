Comune di Vietri, De Simone presenta la nuova giunta e conferisce le deleghe ai consiglieri

I gruppi consiliari hanno provveduto all’indicazione dei propri capigruppo: per “Uniti per Vietri” è stato nominato Giuseppe Giannella, per il gruppo “Vietri che vogliano” Alessio Serretiello e per “L’Altra Vietri” Emilia Senatore