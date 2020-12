Vietri sul Mare, l'Alternativa: "Diamo risorse a fondo di solidarietà per famiglie e attività"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Considerata la grave crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19, i consiglieri d'opposizione del gruppo “L’Alternativa” propongono di destinare le somme previste per gli addobbi natalizi, o per eventi legati alle festività, all a cost itu zione di un fondo di solidarietà sociale ad hoc per il sostegno a lle famiglie e alle attività commerciali in difficoltà. Si propone di u tilizzare, pertanto, le risorse per l'assegnazione di buoni spesa spendibili unicamente nelle attività commerciali del territorio, da erogare attraverso l'espletamento di opportuno bando pubblico, così da dare respiro a famiglie e attività commerciali.



