Vietri, l'opposizione al Prefetto: "Verifichi la posizione di Benincasa"

E’ polemica al Comune di Vietri sul Mare a circa un mese dalle elezioni comunali che hanno visto la riconferma del sindaco uscente Giovanni De Simone e della sua maggioranza. Il capogruppo di “Vietri che Vogliamo” Alessio Serretiello ha inviato una richiesta di verifica documentale al Prefetto di Salerno Francesco Esposito per accedere definitivamente agli atti relativi alle posizioni dei singoli consiglieri comunali e per ricevere un parere in merito alla compatibilità del neo assessore Daniele Benincasa rispetto al padre, ex sindaco di Vietri e ad oggi presidente della “Vietri Sviluppo srl”, partecipata 100% di proprietà del comune di Vietri sul Mare.

La denuncia

“Un atto necessario - dichiara il consigliere di opposizione Serretiello - per riaffermare nel nostro comune i principi di Legalità e Trasparenza che troppo spesso vengono negati ai cittadini e anche ai consiglieri comunali nell’ambito dello svolgimento del proprio mandato elettorale. È assurdo – aggiunge Serretiello – che a due settimane dalla convalida degli eletti gli uffici ancora non abbiano ancora predisposto e reso disponibili ai consiglieri comunali una adeguata istruttoria in relazione alle posizioni dei singoli componenti del consiglio comunale. È una situazione inaccettabile – conclude il capogruppo consiliare di “Vietri che Vogliamo” - per un paese che voglia definirsi civile. Rivendichiamo a gran voce i principi di trasparenza, legalità e partecipazione, punti intorno a cui abbiamo costruito il programma elettorale presentato ai cittadini nella scorsa tornata elettorale al fine di garantire e tutelare l’onorabilità ed il rispetto che spetta ad un ente pubblico qual è un Comune”.