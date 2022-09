Vietri sul Mare, Ciro Solimene aderisce a Fratelli d'Italia

Ciro Solimene, già assessore e consigliere comunale nelle passate consiliature a Vietri sul Mare, stamattina ha formalmente aderito al partito della Meloni. Grande entusiasmo nelle fila di Fratelli d’Italia per il nuovo tesserato. La portavoce cittadina, l’avvocato Tiziana Benincasa, si dice certa che “Solimene collaborerà in modo fattivo alla crescita del partito” a Vietri. Alla presenza del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Antonello Capozzolo, e del coordinatore comunale del partito a Cava de’ Tirreni e dirigente provinciale, Luigi Napoli, Ciro Solimene ha sottoscritto la domanda di iscrizione.

Il commento

“Con grande entusiasmo affronterò questa nuova sfida – sottolinea Solimene – che oggi mi vede protagonista in Fratelli d’Italia, sempre con coerenza e serietà, avendo come fondamentali riferimenti Giorgia Meloni e l’on. Edmondo Cirielli. Il mio impegno politico sarà continuo, costantemente dalla parte dei cittadini; in mezzo alla gente e per la gente, come da sempre fa Fratelli d’Italia”. “Sono fortemente persuaso – dichiara il consigliere Antonello Capozzolo – che Ciro Solimene, per esperienza e competenza, rappresenterà per il partito un importante valore aggiunto. Esprimo soddisfazione per il clima positivo e fattivo che si sta creando attorno a noi anche a Vietri. È un percorso in crescendo quello intrapreso da Fratelli d’Italia e sono certo che continuerà a registrare adesioni qualificate e importanti”. “Il 25 settembre – aggiunge Capozzolo – anche Vietri sul Mare saprà dare il proprio importante contributo alla vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, concorrendo all’elezione dei nostri candidati, fondamentali punti di riferimento per la crescita del nostro territorio”.