Villani (M5S): "Giù le mani dai nostri medici"

“Da quando è iniziata questa maledetta pandemia, non c’è giorno che non si parli di Covid e di quante persone a noi care sta portando via, di quanto il nostro sistema sanitario sia al collasso, di come incolpevoli pazienti e eroici medici stiano pagando lo scotto di anni di malgoverno e incuria. Sono mesi che sono accanto ai nostri medici e più mi avvicino a questo mondo e più mi indigno per le nefandezze e le inefficienze che scopro ogni volta.

Ebbene in un momento così drammatico per il nostro paese c’è un presidente di regione che diffama e offende i suoi medici definendoli dei Farabutti attribuendogli colpe non loro. Questa è l’espressione più disumana e volgare che si possa mai tollerare, un modo di fare politica che per anni ha devastato la nostra sanità. Da moglie e madre di medici che lavorano in prima linea a rischio della loro stessa vita, ritengo inaccettabile questo comportamento ed esprimo la mia piena e totale solidarietà ai medici e a tutto il personale del settore sanitario, così gravemente offeso dalle parole di De Luca.

Si tratta di professionisti che mettono in campo uno sforzo straordinario per riuscire a rispondere alla grave emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio la Campania e in generale, tutta l'Italia. Ricevere insinuazioni ed offese di questo genere da parte di uno dei principali responsabili dello sfascio della sanità in Campania è oltraggioso e intollerabile. Oltre al danno anche la beffa”: così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani interviene sulle parole del Governatore che aveva definito “farabutti” una parte di medici che, a suo dire, avrebbero rifiutato l’accesso in terapia intensiva a pazienti motivandolo con “la mancanza di posti” pur di fatto avendo posti liberi.

“Il Governatore De Luca invece di offendere con parole oltraggiose dovrebbe preoccuparsi di garantire ai nostri sanitari dispositivi di protezione che molto spesso mancano, dovrebbe preoccuparsi di bandire concorsi, di regolarizzare autisti e infermieri del 118, di riaprire le nostre strutture pubbliche piuttosto che foraggiare le casse dei privati.

Se poi è a conoscenza di episodi illeciti, li denunci alle Autorità Giudiziarie invece di colpire chi non lo merita e fa il suo lavoro con sacrificio ed abnegazione” dichiara la Deputata M5S.

“Nonostante le parole, i proclami e gli slogan di De Luca, di fatto la Campania è stata riconfermata zona rossa proprio perchè la struttura sanitaria precaria costruita dal famigerato sistema de luca e da una classe politica che il Governatore rappresenta, ha dimostrato di non essere in grado di rispondere alle esigenze sanitarie regionali. Oggi non sono tanti i medici che vogliono arrivare in Campania e l'intera categoria è in sofferenza: De Luca invece di sostenerli li offende e li accusa. Dovrebbe spiegarci come mai ad oggi la percentuale di medici infettati in Campania è altissima: di chi sono le responsabilità se non di una cattiva organizzazione delle strutture sanitarie regionali? Basti pensare al caso dell'ospedale Covid di Scafati, costretto allo stop ai ricoveri qualche settimana fa per il personale sanitario quasi tutto infetto” dichiara la Deputata Virginia Villani.

“Non posso che trovarmi d'accordo quindi, con le parole di Scotti presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli che ha risposto al governatore De Luca in modo diretto e determinato. Ancora un volta con le sue sceneggiate via social, De Luca si fa beffa del sacrificio di migliaia di professionisti del settore sanitario. Mentre lui è impegnato nei suoi monologhi propagandistici, i medici si stanno ammalando combattendo in prima linea contro un virus terribile e fatale. Stanno facendo sacrifici enormi esponendo la propria vita ad un rischio costante, pur di cercare di rispondere nel migliore dei modi possibili all'emergenza sanitaria da Covid-19 e salvare vite umane. I medici lo fanno nonostante la precarietà e l'inefficienza della maggior parte degli ospedali Campani. Le parole di accusa del Governatore, non sono quindi tollerabili. – spiega la Deputata Villani – Il personale sanitario sta lavorando in una grave situazione di sotto organico, facendo degli sforzi straordinari per uscire e garantire gli standard minimi di assistenza sanitaria accettabile. Per il Governatore, questo sarebbe il momento di ammettere piuttosto, che il sistema sanitario Campano sta crollando e la responsabilità è la sua”.