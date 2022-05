Stadio Arechi, il sindaco assicura: "Stiamo lavorando per aprire la Curva Nord"

"Sono in corso contatti logistici e riunioni operative con Prefettura, Questura, Salernitana ed ogni altra autorità competente in vista dell'ultima gara casalinga della Salernitana contro l'Udinese". Ad annunciarlo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

La Curva Nord

Il primo cittadino conferma che i contatti in corso sono finalizzati "mettere in campo una soluzione logistica ed organizzativa adeguata che consenta la fruizione in totale sicurezza della Curva Nord". "Il Comune di Salerno - sottolinea Napoli - per conseguire tali risultati è pronto ad un adeguato impegno di personale e mezzi per quanto di competenza. È il momento della collaborazione e dell'unità d'intenti per creare il clima giusto a sostegno della Salernitana".