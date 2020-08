Dal green alla politica: Vincenzo Pellegrino candidato alle elezioni regionali

Dal green alla politica, senza perdere di vista il vecchio amore, anzi impegno civico, cioè il monitoraggio dei fiumi. L'ingegnere Vincenzo Pellegrino è candidato al Consiglio regionale e in occasione delle prossime elezioni, in programma il 20 e 21 settembre, sarà candidato nella lista "Fare democratico", De Luca presidente.

La scheda

È molto attivo nel settore ambientale. Di recente, è stato ripulito il fiume Tusciano, a seguito delle sue segnalazioni Sta portando avanti un monitoraggio in tutta la provincia portando avanti un monitoraggio in tutta la provincia per verificare lo stato delle acque, dunque, c'è stato il tanto auspicato intervento e il fiume è tornato ad essere limpido. L'ingegnere Pellegrino ha puntato i riflettori anche sul fiume Mingardo.