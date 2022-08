Virginia Villani (M5S): "Di nuovo in campo per continuare le mie battaglie"

"Inizia una nuova sfida che affronterò con tutto il mio entusiasmo insieme a tutti quei cittadini, ai sindaci del territorio, ai consiglieri comunali, alle associazioni che vorranno sostenermi in questo nuovo percorso”. È quanto afferma la deputata uscente del Movimento Cinque Stelle Virginia Villani, che correrà nel collegio uninominale Campania 2 - U05 (Agro Nocerino-Sarnese e Costiera Amalfitana).

Il territorio

"Rappresenteremo tutte le persone che condividono i temi e i progetti della nostra forza politica. Al fianco del presidente Conte e di tutti i colleghi che si sono messi in gioco, saremo la voce degli Italiani che vogliono un Paese più giusto, più equo, più moderno" afferma Virginia Villani, che aggiunge: "Nonostante le indubbie difficoltà di una campagna elettorale complessa, ritengo sia giusto impegnarmi per rappresentare in Parlamento un territorio, quello dell’Agro, che pur avendo delle altissime potenzialità economiche e culturali è vittima di un sistema di potere che tenta anche questa volta di rinnovarsi a scapito delle esigenze dei cittadini".