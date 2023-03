Il Movimento Cinque Stelle chiede le dimissioni del sindaco Napoli: "Scarso interesse nei confronti dei cittadini"

“La maggioranza fa flop. Ancora una volta l’aula del consiglio comunale di Salerno è stata testimone della irresponsabilità della maggioranza che regge le sorti di questa scellerata amministrazione comunale. Il sindaco Napoli si dimetta". È quanto afferma la coordinatrice provinciale del Movimento Cinque Stelle, Virginia Villani, dopo il mancato svolgimento del consiglio comunale per via dell'assenza del numero legale.

"Dimissioni subito"

"Oggi - spiega Villani - abbiamo avuto una nuova conferma di quanto scarso sia l’interesse del sindaco Napoli e della sua maggioranza verso i cittadini Salernitani. All’ordine del giorno c’erano punti importanti da discutere e tutto è saltato. Gli unici consiglieri puntualmente presenti restano quelli del Movimento 5 Stelle. Questa tendenza sarà invertita, quando al governo di Salerno ci sarà il Movimento 5 Stelle, unica forza che in questi anni con i suoi portavoce Catello Lambiase e Claudia Pecoraro non ha mai fatto mancare la sua presenza e costantemente impegnata in battaglie, dentro e fuori il Palazzo, che hanno come unico obiettivo il bene comune e l’interesse dei cittadini di questa regione”.