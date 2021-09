Il ministro Franceschini in visita a Salerno, la gioia del sindaco: "Modello per l'Italia"

"Salerno è un modello per l'Italia. Salerno ha dimostrato che la grande bellezza italiana non appartiene solo al passato ma va concepita e realizzata nel presente per il futuro. Salerno modello per la grande architettura contemporanea e la cultura. Grazie al Ministro Dario Franceschini per i complimenti rivolti al nostro lavoro". Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha accolto la visita del Ministro in città.

I dettagli

Franceschini ha visitato Salerno ed il Teatro Verdi diretto da Daniel Oren. "Con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Ministero, il Comune di Salerno investe nell'arte e nella cultura generando economia, occupazione, valorizzazione di centinaia e centinaia di talenti locali. Salerno ancora più avanti", ha concluso il sindaco.