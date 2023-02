Il presidente della Provincia incontra i consiglieri d'opposizione, a Roscigno. Il sindaco: "Grazie per non avermi invitato"

"Volevo ringraziare pubblicamente il Presidente della Provincia Alfieri per la sua visita al nostro territorio devastato. Non posso ringraziarlo per l'invito (mai ricevuto) a presenziare all'incontro, in quanto amministratore non appartenete al centrosinistra". Lo ha scritto, ironicamente, Pino Palmieri, sindaco di Roscigno.

L'accusa

"Purtroppo, viviamo in un territorio dove alcune istituzioni sono ad uso e consumo solo di chi giura fedeltà al capo. Mi farò riferire l'esito della visita dai consiglieri di opposizione presenti all'incontro", ha concluso il primo cittadino, amareggiato per non essere stato avvisato della visita del presidente della Provincia.