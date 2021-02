Vittime delle Foibe, il Circolo Praesidivm alla cerimonia di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il giorno 10 febbraio una delegazione del Circolo Praesidivm Campania sarà presente alla manifestazione in ricordo delle vittime delle foibe, organizzata a Salerno in piazza Vittorio Veneto alle 17:30 presso l’apposito monumento ed alla quale tutti sono invitati a partecipare. L’evento vuole ricordare la memoria di tutti quegli Italiani che pagarono con la loro vita, dopo aver sopportato atroci torture ed umiliazioni, l’amore infinito per la Patria e che terminarono la propria esistenza terrena in una delle profonde cavità carsiche tristemente conosciute come “foibe”. I martiri delle foibe hanno dovuto attendere decenni prima di veder riconosciuto il proprio sacrificio, quasi che la loro sofferenza fosse stata diversa da quella subita da altre vittime di pulizia etnica ma fortunatamente oggi le loro storie possono essere liberamente raccontate al netto di faziosità politiche ed ideologiche. Viva i martiri delle foibe, viva l’Italia.