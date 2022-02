Zes e Pnrr, i commenti degli onorevoli De Luca e Casciello

“Le zone economiche speciali sono uno strumento decisivo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Mezzogiorno.Stiamo lavorando da tempo su questa opportunità che oggi è diventata realtà. Le aree ZES sono tra le più convenienti d'Europa in cui avviare nuovi investimenti, per l'importanza delle semplificazioni amministrative e degli incentivi fiscali previsti, che si affiancano agli interventi infrastrutturali che si realizzeranno a breve grazie alle ulteriori risorse previste nel Pnrr per strade, porti, reti ferroviarie e logistica.Siama alla vigilia di una stagione che ci porterà a costruire un nuovo modello di Sud, fondato sul lavoro e sullo sviluppo. Un Sud che punta a recuperare i divari e a diventare locomotiva del rilancio dell'intero Paese”

Lo ha detto l'onorevole Piero De Luca intervenuto stamattina a Pontecagnano al convegno “Zes Campania uno strumento strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno”.

L'altro intervento

Intanto, entusiasta l'onorevole Gigi Casciello (Forza Italia): “Esprimo grande soddisfazione per l'istituzione di un tavolo di lavoro sul Pnrr, una lodevole iniziativa congiunta dei Ministri Renato Brunetta e Maria Stella Gelmini per il monitoraggio delle necessità dei territori e delle misure tese a rafforzare gli Enti locali. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso dal Ministro Brunetta e dal Ministro per il Sud, Mara Carfagna”, ha detto il deputato di Forza Italia. “Il tavolo, coordinato dai Ministri della Funzione pubblica Brunetta e degli Affari regionali Gelmini, risponde alla necessità concreta di verificare che i sostegni agli Enti Locali siano impiegati al massimo e nel migliore dei modi. Il Sud, attraverso l'impegno e le capacità del Ministro Mara Carfagna, grazie a quanto messo in campo e quanto ancora si farà con il Pnrr, potrà finalmente colmare quel gap storico che paga rispetto ad altre zone d'Italia e questa iniziativa non fa altro che implementare e ottimizzare il lavoro già intrapreso”, conclude Casciello.