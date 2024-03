Zes per il Sud, Iannone (FdI): "Eccezionale volano per l'economia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“L’attivazione dello Sportello unico digitale per le attività produttive della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno rappresenta una straordinaria opportunità per il rilancio del sistema economico e produttivo del Sud: gli imprenditori che vogliono investire al Meridione potranno presentare progetti relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d’impresa usufruendo di autorizzazioni uniche. Un eccezionale volano per l’economia, che porterà benefici sociali e occupazionali e ridurrà il divario Nord-Sud. L’ennesimo grande risultato del Governo Meloni, e in particolare del Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, per rafforzare il Sud e restituirgli la dignità che merita. Altro che De Luca, che per circa dieci anni ha preso in giro i campani tradendo la loro fiducia. L’unico risultato ottenuto è l’ultimo posto della Campania in tutti gli indicatori sociali ed economici”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.