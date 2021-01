Zona industriale di Salerno, Esposito scrive a Confindustria e sindacati: "Ecco le mie proposte"

Il candidato sindaco indicato da Fratelli d’Italia Gennaro (detto Rino) Esposito, che è ancora il coordinatore politico del collegio elettorale che comprende la città di Salerno, ha inviato una lettera ai principali protagonisti del mondo economico, dalla parte datoriale come da quella dei lavoratori, per esprimere "paure e speranze per il futuro economico della nostra terra". La missiva rivolta, in particolare, al neo presidente di Confindustria Salerno Antonio Ferraioli ed ai segretari provinciali della Cgil, Cisl e Uil.

Il futuro della zona industriale

Il commercialista – che alle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Salerno per la Camera si piazzò dietro il grillino Nicola Provenza ma prima del candidato del Pd Piero De Luca – spiega: “Proprio in una fase in cui il dibattito sui temi dovrebbe prevalere sulle polemiche, ho dovuto registrare, mio malgrado, la totale assenza dal confronto politico cittadino dei temi della Produzione, dell’Insediamento di nuove attività produttive, della decisione definitiva sul futuro della Zona Industriale di Salerno. Saluto con piacere, oltre le parti ed i partiti, l’inserimento di Salerno nella Zona Economica Speciale, con le condizioni di vantaggio che ne derivano, ma credo, e da qui nasce l’esigenza di questa lettera appello, che sia il momento di fare scelte chiare, coraggiose e lungimiranti”. Per l’esponente del partito di Giorgia Meloni “nei prossimi mesi le risorse del Recovery Fund inizieranno a sviluppare effetti sui territori della nostra nazione ed è ovvio che un seme verrà piantato, con maggiore facilità, dove si trova un terreno fertile: rendiamo la Città di Salerno appetibile per chi intenda investire nel settore della Produzione e facciamolo ponendo un particolare interesse al settore della Ricerca Sanitaria e dello Sviluppo di nuove soluzioni alle esigenze che arrivano dal mondo della sanità”.

Le proposte: