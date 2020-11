Zona rossa, Caroccia (FdI) e Dianese (Gn): "Si crei una piattaforma online gratuita per aiutare i negozianti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Dal giorno 15 novembre la Campania sarà zona rossa e molti negozianti dovranno tenere chiusa la serranda: non si perda tempo ma il Comune di Salerno, attraverso l’assessorato al Commercio si adoperi per creare una piattaforma online per supportare i negozi salernitani in sinergia con le associazioni di categoria”. Hanno dichiarato in una nota congiunta il responsabile cittadino di Gioventù Nazionale Davide Dianese e il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Paolo Caroccia.

“Siamo in un periodo in cui le scelte d’avanguardia possono rivelarsi vincenti: al posto di porre in essere ordinanze fuffose, il comune di Salerno, invece, pensi a come non mettere la parola fine al commercio made in Salerno. La proposta di creare una piattaforma e-commerce gratuita per i negozianti salernitani si potrebbe rivelare un modo utile per arginare la crisi.

Oltre la politica politicante dei sussidi che purtroppo non guarda al futuro, la politica deve dare proposte serie per non fare cantare un requiem eterno all’economia cittadina: l’Assessore Loffredo, ascolti la nostra proposta, che potrebbe essere un’opportunità nuova per Salerno” concludono Dianese e Caroccia.