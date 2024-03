Ztl, Piero De Luca(Pd): “Basito da Imma Vietri. La smetta di fare demagogia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Resto basito da alcune dichiarazioni di Imma Vietri che apprendo dalla stampa. Decisamente fuori luogo e sfiorano il ridicolo. Vietri non conosce i fatti o forse era distratta. Le ricordo che la mia proposta di legge sulla Ztl in Costiera Amalfitana risale a due anni fa, ed è stato il risultato di un confronto continuo e condiviso con tutti gli amministratori del territorio. La normativa è stata da me ripresentata in emendamenti a piu riprese, ma il Governo e la maggioranza li hanno sempre bocciati, fino ad arrivare al momento in cui si sono ritrovati ad approvare il provvedimento di oggi, in cui avevo nuovamente presentato l'emendamento Ztl e il cui articolo è stato da noi sostenuto e votato in Aula. Aggiungo peraltro che potrebbe chiedere al Vice Ministro Rixi perché ha bocciato un mio ordine del giorno che chiedeva al Governo di stanziare le risorse necessarie per le infrastrutture necessarie ad istituire le Ztl in questione. Siamo al paradosso. Farebbero bene ad occuparsi del territorio invece di prodigarsi in inutili e sterili polemiche”.