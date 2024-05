Zuottolo: "Grazie a noi a San Marzano si rifarà il centro storico. Da altri chiacchiere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Da Sindaca ho portato avanti tanti progetti. Su alcuni vedo perdita di memoria o ignobili tentativi di appropriarsi del lavoro altrui. Fra le attività svolte dall’amministrazione nel periodo 2020-2023 inserisco, con orgoglio, il finanziamento approvato per la rigenerazione urbana dal valore di 5 milioni di euro”. Lo dice Carmela Zuottolo, candidata Sindaco con la lista ‘SiAmo San Marzano’. “Ci abbiamo creduto – ricorda - e ci siamo riusciti. San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio insieme hanno lavorato per un progetto strategico. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 19 ottobre 2022, siamo risultati beneficiari della somma di 5 milioni di euro, per il progetto presentato in forma associata dai due comuni. Il grande progetto vedrà una riqualificazione generale degli spazi dedicati alla cittadinanza, dai luoghi di consumo a quelli di aggregazione, con interventi destinati a cambiare il volto del centro storico”. “I professionisti della politica, i soliti noti delle chiacchiere abbiano più rispetto dei fatti” conclude.