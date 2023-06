Possibilità di lavoro per esperti esterni all'istituto Amendola di Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nonostante si siano concluse le lezioni all’ Istituto Comprensivo G. Amendola di Sarno, sono state avviate le procedure per l’ attuazione dei progetti PON – Avviso 33956 - RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ATTRAVERSO PERCORSI LABORATORIALI e POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI, grazie ai finanziamenti europei di cui l’ Istituto è risultato beneficiario. La proposta didattica della Scuola intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’ anno scolastico 2023/2024 attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, nonché il potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni mettendo in atto situazioni esperienziali ed immersive. I moduli didattici, che saranno svolti prevalentemente da Settembre a Dicembre 2023 sia presso la Sede Centrale di Via Roma sia presso la Sede distaccata di Lavorate, coinvolgendo tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado in orario extracurricolare, sono: Laboratorio di potenziamento della lingua italiana, Laboratorio di approfondimento della lingua italiana, Laboratorio innovativo per l' apprendimento delle lingue straniere, English Language Workshop, Matematica in laboratorio, Giocare con la matematica, Robotica Educativa a Scuola, Sport di squadra: i benefeci sull' educazione, Street Art: una nuova forma di arte contemporanea, Atelier delle arti applicate, Il Teatro: tra storia e innovazione, La radio a Scuola, Il coro Gospel. Per i seguenti moduli : Street Art: una nuova forma di arte contemporanea; Atelier delle arti applicate; Il Teatro: tra storia e innovazione; English Language Workshop; Laboratorio innovativo per l' apprendimento delle lingue straniere, si ricercano esperti esterni con comprovati titoli, competenze ed esperienze. Scadenza del bando, consultabile sul sito web della Scuola, alle ore 12.00 del 20 Giugno 2023. Tale iniziativa promossa dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Esposito e dal Delegato alla Funzione Organizzativa e Gestionale nonchè Referente progetti PON FSE FESR PNRR – Professore Architetto Luigi Astarita, ha suscitato molto entusiasmo e partecipazione sia da parte degli alunni sia dei genitori, che hanno ben accolto ed apprezzato la proposta della Scuola.