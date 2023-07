Al "Praiano chambre and jazz music" il classic-rock del Musikanten Trio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Non solo musica classica al Praiano Chambre and Jazz Music. O meglio, certamente nelle sonorità ma non nella proposta. Con il concerto del Musikanten Trio, in programma il 17 Luglio alle 21.30 alla Congrega del Rosario di Piazza San Luca, prenderanno vita atmosfere dal sapore decisamente rock, senza disdegnare qualche incursione nel pop puro. Un evento speciale al quale il festival di musica da camera a jazz della Costiera Amalfitana teneva particolarmente, davvero imperdibile. La serata inizierà con un omaggio a Felix Mendelssohn, per poi proseguire con una seconda parte che, dal primo ‘800, ci catapulterà negli anni ’70 attraverso gli arrangiamenti per piano trio di Nicholaus Buc di brani come Bohemian Rapsody dei Queen o Starway To Heaven dei Led Zeppelin, passando per Billy Joel, Abba e Jackson Five. Il Musikanten Trio è composto da Raffaello Galibardi (violino), Roberto Vecchio (violoncello) e Guido Carpentiere (pianoforte). Tre maestri che condividono non soltanto la passione per la musica, ma anche il valore di un’amicizia ormai più che ventennale. «Vi aspettiamo per una serata allegra e aperta a tutti, non sarà la solita esperienza “per soli intenditori” o addetti ai lavori – afferma il trio – Ci divertiamo innanzitutto noi musicisti, e faremo certamente divertire il pubblico. È un concerto, ma anche un ponte, un viaggio tra mondi e atmosfere musicali distanti ma in fondo appartenenti alla stessa sfera emozionale e affettiva: la Musica con la “M” maiuscola». Sia il maestro Galibardi che il maestro Vecchio hanno alle spalle una lunga carriera concertistica, in Italia e all’estero, sia di tipo solistico che come membri di prestigiose formazioni orchestrali, con le quali hanno anche partecipato a numerose incisioni discografiche. Il maestro Carpentiere, invece, ha all’attivo come solista, numerosi concerti in ambito nazionale, alternati ad un’intensa attività come maestro accompagnatore presso i conservatori di Salerno e Avellino, e a collaborazioni con importanti gruppi di musica da camera e orchestrali. Negli undici anni di attività artistica trascorsi dalla costituzione del gruppo, la formazione ha raccolto ampi consensi di pubblico e di critica, ma il Trio Musikanten è regolarmente presente nei cartelloni di importanti rassegne musicali realizzate da rinomate associazioni culturali fin dalla sua fondazione (come la Ravello Concert Society, l’associazione Roma3 Orchestra, la Camera Musicale Romana, e molte altre), oltre ad aver collaborato in più occasioni con l’Ept di Salerno esibendosi in location di rilevanza nazionale (tra le altre: i Templi di Paestum, il Castello Arechi di Salerno, il Castello Sforzesco di Milano). Il festival Praiano Chambre and Jazz Music è organizzato dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune di Praiano. Per informazioni e prenotazioni: praianomusic@gmail.com +39 333 965 7612 - +39 333 336 5366 Instagram e Facebook