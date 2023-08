qualità della vita alla frazione quadrivio della città di campagna: il ruolo e gli obiettivi che l’amministrazione luongo dovrebbe porsi per una "vivibilità sostenibile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Per risultare “vivibile”, una città deve dimostrarsi innovativa e solidale. Una città “vivibile” deve saper garantire sicurezza sul piano della mobilità con una regolamentazione del piano traffico, accessibilità ai diversamenti abili con l’abbattimento delle barriere architettoniche ed efficienza nell’accesso ai servizi pubblici. La frazione di Quadrivio della città di Campagna è una realtà “difficile” e spesso caotica e disordinata. Al Sindaco Luongo ed alla sua maggioranza si pone la seguente riflessione per un programma presente e futuro al fine di garantire a tutti i suoi cittadini gli adeguati livelli quali-quantitativi delle infrastrutture presenti sul territorio e dei servizi pubblici erogati. Il programma elettorale presentato ai cittadini-elettori dev’essere il mantra su cui fondare tutte le proprie azioni amministrative, fino a diventare un vero e proprio metodo di lavoro. Creare un monitoraggio attraverso la percezione/gradimento dei cittadini-utenti, elaborare soluzioni da realizzare subito e soluzioni da realizzare sul medio e lungo periodo al fine di garantire l’esclusivo interesse dei cittadini-utenti. Il ruolo del Sindaco e della sua Maggioranza dev’essere esercitato in totale “terzietà”, ovvero in assoluta indipendenza rispetto a chi è stato elettore o non elettore della propria coalizione politica. Un esempio di cambiamento reale nel modo di amministrare la “cosa pubblica” tra presente e passato, può di sicuro essere rappresentato dalla decisione di affrontare, da subito, una reale e totale riorganizzazione della gestione operativa del ciclo integrato dei rifiuti, che dovrebbe tradursi in tempi brevi nell’impegno da parte della Società gestore del servizio a massimizzare il riciclo e la qualità della raccolta differenziata, con l’obiettivo duplice di ottenere una ricaduta positiva sulla qualità della vita dei cittadini fruitori del servizio e sulla vivibilità dell’intera Frazione.