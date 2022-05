“Resisti” è il nuovo singolo di Rita de Franco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nuovo singolo per Rita De Franco, in radio e negli store digitali dal 6 Maggio con il singolo “Resisti”, una ballad pop scritta da Vittorio Valenti che parla di resilienza, ovvero di affrontare qualsiasi ostacolo presentato nel cammino di vita e di reagire, poiché l’esistenza di ogni uomo è “un fiume sempre in piena che ti aspetta per rinascere”. Rita: “Questo brano vuole essere da monito a vivere la vita a pieno nonostante i suoi eventi spiacevoli.” Biografia Rita De Franco, nata a Sapri classe ‘96. Si è avvicinata al canto sin da bambina ed è sempre stata la sua passione più grande, nel 2011 inizia a studiare canto lirico presso L’Associazione Vivaldi di Sapri con il maestro Rosa Bove e nel 2019 intraprende gli studi universitari presso il conservatorio G. Martucci di Salerno con il maestro Marilena Laurenza. Nel 2010 si esibisce alla presentazione del libro “Don Bosco, a bassa voce” scritto dall’attore Bruno Cariello e del libro “In nome della madre” scritto dall’attrice Maria Vittoria Piancastelli. Nell’estate del 2019 si fa notare esibendosi presso lo stabilimento balneare “Coco Bongo” riproponendo poi lo spettacolo nel 2021. Appartiene al coro “Joyfull Singers” di Sapri dal 2019 e con lo stesso partecipa a vari concerti prettamente nella Costiera Cilentana. Rita, ispirandosi a numerosi artisti della musica italiana, come Laura Pausini, Elisa, Giorgia e Emma Marrone fa accrescere in lei la passione per il canto moderno tanto da iniziarne lo studio. Ciò le ha consentito di partecipare a numerosi contest come Casa Sanremo live box, Sanremo Discovery, Television Song Contest, Tour Music Fest, Festival Summer Star di Travagliato e di collaborare, a partire da maggio 2021, con l’etichetta discografica “Il Branco Publishing” per il lancio del suo primo inedito dal titolo “Resisti”.