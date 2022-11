Al Centro Merclin eseguito il primo ciclo di Procreazione Medicalmente Assistita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’equipe del reparto di Procreazione Medicalmente Assistita del Centro di Medicina Polidiagnostica MerClin, guidata dal Dottor Alfredo Nazzaro – Ginecologo – e dalla Dottoressa Annalisa Salerno – Embriologa, ha eseguito il primo intervento di fecondazione assistita. Il percorso appena avviato vede già raggiunto un importante traguardo per la coppia che si è affidata agli specialisti e all’esperienza del centro sito a Campagna.

La Tecnica di II Livello utilizzata, propriamente una Tecnica FIVET, ha previsto il prelievo degli ovociti e del liquido seminale e un successivo monitoraggio costante nei sei giorni che hanno preceduto il trasferimento in utero di due embrioni di I grado.

I controlli periodici e le cure necessarie accompagnano i futuri genitori lungo tutto il percorso, fino al momento del parto. Il Centro MerClin, infatti, offre la possibilità di svolgere visite, esami ed ecografie in un’unica struttura, con macchinari moderni e un categorico rispetto delle tempistiche.

"L’equipe non potrebbe essere più fiera di intraprendere questo percorso al Centro Merclin" ha dichiarato il Dottor Alfredo Nazzaro. "La struttura rappresenta per il territorio un importante punto di riferimento per la Fecondazione Assistita, prima di ora assente: abbiamo incontrato coppie del salernitano, ma anche provenienti dalla Basilicata e dal nord della Calabria. Inoltre, siamo felici di collaborare con il personale del centro, professionale, disponibile e preparato. Insieme si potranno costruire percorsi meravigliosi".

A partire dal primo consulto, la coppia ha potuto fare affidamento su uno staff specializzato e un’atmosfera serena ed accogliente, nel pieno rispetto della privacy. "La nostra struttura offre un’ampia gamma di servizi specialistici ai quali, nel corso degli anni, si è aggiunto il reparto di Fecondazione Assistita: poterci occupare della salute e del benessere dei pazienti a 360° è stata la nostra missione» ha affermato il Dottor Carmine Pagano, Presidente del Centro MerClin. "Abbiamo investito nell’eccellenza e investiamo ogni giorno nelle persone. La prima tecnica di PMA avvenuta nel nostro centro è il frutto di un duro lavoro che, oggi, ci riempie di grandi soddisfazioni".

L’equipe medica del Reparto di Procreazione Medicalmente Assistita del Centro MerClin è composta, oltre che dal Dottor Alfredo Nazzaro e dalla Dottoressa Annalisa Salerno, dalle dottoresse Lucia Di Iorio, Marianna De Martino (embriologhe), Rosaria De Vito (Ostetrica) e Tiziana Gentile (Direttore Clinico del reparto PMA del Centro MerClin).