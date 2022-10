Asl Salerno, ecco come rinnovare le esenzioni ticket attraverso lo "Spid"

Il 30 settembre 2022 e? scaduta la proroga delle esenzioni dal pagamento del ticket per motivi di reddito. Per evitare inutili code presso gli uffici dei Distretti sanitari, ma anche pericoli di contagio favoriti dagli assembramenti agli sportelli, l’Asl Salerno fornisce ai cittadini le indicazioni utili sulle varie modalita? per accedere al servizio, in base alle proprie necessita?.

Le informazioni

Applicazione web “Verifica Esenzione Ticket”

L’Asl Salerno ha sviluppato un applicazione web (https://cerd.aslsalerno.it ), il cui link e? pubblicato sulla prima pagina del sito www.aslsalerno.it (voce: “Verifica Esenzione Ticket”) che permette all’assistito di verificare, sulla base del codice fiscale e della tessera sanitaria, se egli e? gia? presente nell’elenco delle Esenzioni Certificate MEF o delle Esenzioni Autocertificate, con scadenza 31 marzo 2023. Solo nel caso in cui non si e? presenti nei citati elenchi consultabili on line, e si ha necessita? di ricevere una prescrizione di una ricetta a carico del SSN, in regime di esenzione ticket, e? necessario presentare una nuova autocertificazione del diritto all’esenzione ticket per motivi di reddito.

Scadenza illimitata dei codici di esenzione E01,E3 ed E4 per gli ultrasessantacinquenni

Si ricorda che la D.G.R. Campania n.109 del 4 marzo 2020 ha stabilito per i cittadini con eta? maggiore di 65 anni, e i loro familiari a carico, la scadenza illimitata dei codici di esenzione E01, E3 ed E4, a condizione che non sia cambiata la situazione economica/patrimoniale e il controllo della autocertificazione abbia dato esito positivo (classificata VERA).

Portale Salute del Cittadino

Per la presentazione di una nuova autocertificazione del diritto all’esenzione ticket per motivi di reddito, e? possibile accedere al “Portale Salute del Cittadino”, attivato dalla Regione Campania (https://sinfonia.regione.campania.it), utilizzando SPID, CIE o CNS.

Sul portale e? inoltre possibile:

Visualizzare il proprio Fascicolo sanitario elettronico

Pagare il ticket

Prenotare una prestazione di specialistica ambulatoriale (CUP)

Cambiare il medico di assistenza primaria o pediatra di libera scelta.

E-mail dedicata per ogni distretto sanitario

Se il cittadino non in possesso di una identita? elettronica (SPID, CIE o CNS) puo?, in alternativa all’utilizzo del citato Portale, inviare una e-mail ordinaria, avendo cura di allegare copia (in formato pdf) della Carta di identita? e della Tessera Sanitaria (fronte/retro), esclusivamente all'indirizzo e-mail del proprio distretto sanitario di residenza:

Nocera Inferiore: ds60.ticket@aslsalerno.it

Angri/Scafati: ds61.ticket@aslsalerno.it

Sarno/Pagani: ds62.ticket@aslsalerno.it

Cava de' Tirreni/Costa d'Amalfi: ds63.ticket@aslsalerno.it Eboli/Buccino: ds64.ticket@aslsalerno.it

Battipaglia: ds65.ticket@aslsalerno.it

Salerno: ds66.ticket@aslsalerno.it

Mercato San Severino: ds67.ticket@aslsalerno.it Giffoni Valle Piana: ds68.ticket@aslsalerno.it Capaccio/Roccadaspide: ds69.ticket@aslsalerno.it Vallo della Lucania/Agropoli: ds70.ticket@aslsalerno.it Sapri: ds71.ticket@aslsalerno.it

Sala Consilina/Polla: ds72.ticket@aslsalerno.it

Il cittadino ricevera? sulla propria casella di posta elettronica (e-mail mittente) il certificato provvisorio di esenzione ticket (in formato pdf). Non sono attive le Convenzioni che l’Asl in passato aveva stipulato con gli Istituti di Patronato al fine di agevolare la presentazione delle autocertificazioni di che trattasi, fermo restando che l’utente puo? rivolgersi per proprie esigenze agli stessi.