Fa tappa ad Agropoli la campagna della Croce Rossa sui rischi dell'esposizione solare

Fa tappa ad Agropoli la campagna di sensibilizzazione realizzata dalla Croce Rossa Italiana e da Nivea Sun per prevenire i danni causati dall’esposizione al sole.

L'iniziativa

Appuntamento per il 27 ed il 28 agosto presso il porto di Agropoli. In questi due giorni i Volontari della Croce Rossa svolgeranno una attività informativa per educare bambini e adulti ad una corretta esposizione solare. Domenica 28 nell’area portuale sarà inoltre presente l’Ambulatorio Dermatologico della Croce Rossa Italiana, nel quale verranno effettuati screening della pelle gratuiti nelle seguenti fasce orarie 8:30-13:30 e 15:30-19:30.