Postazione di soccorso con infermiere e defibrillatore sulle spiagge: si presenta "Estate Sicura Positano"

L’Asl Salerno e il Comune di Positano hanno sottoscritto il protocollo d’intessa “Estate Sicura Positano”, un progetto realizzato per assicurare a chi usufruirà delle spiagge del litorale comunale un servizio di primo soccorso, assistenza sanitaria e attività di informazione e prevenzione. L'iniziativa sarà presentata oggi alle ore 18 presso il Comune di Positano – Ufficio del Turismo “Luca Viespoli”, alla presenza del Direttore Generale Asl Salerno Gennaro Sosto e del sindaco Giuseppe Guida.

Ecco cosa prevede

Il protocollo prevede e disciplina la collaborazione tra l’Asl Salerno e il Comune di Positano che si concretizza in una consulenza organizzativa e sanitaria relativamente al pronto intervento sanitario, alla logistica sanitaria ed al soccorso in mare, messo in atto dal Comune di Positano. Il tutto con l’intento di offrire un’adeguata assistenza sanitaria e di primo soccorso nel delicato periodo estivo, quando in un comune ad alta intensità turistica come quello di Positano, si registra un elevato afflusso di visitatori e vacanzieri. “Estate Sicura Positano” prevede la dislocazione sulle spiagge di maggiore impatto di una postazione di soccorso, con un infermiere dotato di defibrillatore e materiale di primo intervento, cui la popolazione turistica può fare riferimento per piccole prestazioni sanitarie ed informazioni mediche, negli orari e nei giorni di maggiore affluenza.