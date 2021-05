Giornata mondiale sindrome fibromialgica: Giffoni sei casali a sostegno di chi soffre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Giunta comunale di Giffoni Sei Casali, con deliberazione numero 56 dello scorso 10 maggio, ha aderito all'iniziativa del CFU (Comitato Fibromialgici Uniti) "Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia" e contestualmente alla Giornata Mondiale della fibromialgia prevista per mercoledì il 12 maggio "Facciamo luce sulla fibromialgia", al fine di sensibilizzare la Comunità nei confronti di questa patologia. Il Sindaco, Francesco Munno, insieme al referente del CFU, Rosaria De Vitiis, ha avviato ufficialmente la raccolta firme sul territorio per il riconoscimento di questa sindrome e per il suo inserimento nei registri LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Chiunque può sottoscrivere la petizione. Mercoledì 12 maggio la Sede Comunale sarà illuminata con una suggestiva luce color lilla, a testimonianza della vicinanza della nostra comunità verso chi soffre di questa sindrome e perché questa luce possa illuminare la strada della loro guarigione.