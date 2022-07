Due interventi chirurgici in due giorni: lieto fine per un 51enne

Due interventi in due giorni per un paziente con tumore renale e metastasi al fegato risoltisi in maniera positiva. Un lieto epilogo per un 51enne ricoverato presso la casa di cura Cobellis di Vallo della Lucania.

Gli interventi

L’uomo è stato sottoposto a due interventi: con l’utilizzo della chirurgia laparoscopica prima per l’asportazione di un rene e quella robotica poi per l’asportazione di una voluminosa metastasi al fegato. Il 51enne è stato operato dall’urologo dottor Aniello Cavaliere, direttore dell'Unità Funzionale di Urologia, per l’asportazione del rene con tecnica laparoscopica e, dopo appena due giorni è tornato in sala operatoria dove il professor Cristiano Huscher, con la tecnica robotica, gli ha asportato una voluminosa metastasi al fegato. Il Prof Huscher, Direttore della Chirurgia Oncologica Robotica e Nuove Tecnologie della Clinica Cobellis, utilizzando il Robot Da Vinci di ultima generazione in dotazione alla nostra struttura, ha potuto asportare la metastasi senza alcuna perdita di sangue. Il paziente a soli due giorni dall’intervento robotico ha potuto essere dimesso.

Le parole dei chirurghi

“La coordinazione tra urologia e chirurgia robotica apporta notevoli vantaggi perché porta alla risoluzione di gravi patologie che interessano sia il distretto urologico che quello chirurgico. – dichiara il dottor Aniello Cavaliere. E’ quanto abbiamo applicato eseguendo l’intervento in laparoscopia per le grandi dimensioni della neoplasia che ha richiesto l’asportazione del rene destro e quindi in un secondo momento, procedere con la chirurgia robotica”. “È importante ricordare che la chirurgia robotica consente la resezione multiorgani e che, unita alla ricostruzione tridimensionale degli organi, è in grado di eseguire interventi molto complessi con minimo trauma per i pazienti. Tale tecnica è di particolare importanza nel fegato nel pancreas ed in chirurgia polmonare”-ha precisato il prof- Huscher.