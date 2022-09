Sapri, accordo Asl-ospedale per l'attivazione dello Skin Cancer

Accordo fra Asl Salerno e l’Irccs “Fondazione Pascale” per l'attivazione, a partire dal primo ottobre, dell’Unità di Skin Cancer presso l'ospedale di Sapri.

La collaborazione

L'obiettivo è implementare con interventi tempestivi di diagnosi precoce dei melanomi, anche nelle more dell’implementazione e della contestualizzazione dei Pdta Aziendali, la presa in carico dei pazienti affetti da tale patologia, in un’area decentrata del territorio aziendale, con lo scopo di assicurare la gestione della patologia oncologica nel principio della multidisciplinarietà, della continuità e della sicurezza delle cure attraverso il sistema di Refertazione per Immagini all’avanguardia. “Con l’apertura di una Unità Skin Cancer il P.O. di Sapri dell’Asl Salerno - dichiarano il Direttore Sanitario dott. Primo Sergianni e il Direttore Amministrativo dott. Germani Perito - diventa parte integrante della Rete Oncologica Campana per offrire ai cittadini, nel territorio più a sud della provincia di Salerno, un’assistenza sempre più qualificata e garantire i processi di presa in carico nell’ambito di un sistema regionale efficiente ed allineato ad alti standard qualitativi in ambito diagnostico assistenziale”.