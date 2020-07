Studio del cancro al dotto biliare: Salerno sarà protagonista della ricerca

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno rappresenta l'Italia nello Studio internazionale, coordinato dall'Istituto americano JHM IRB (Johns Hopkins Medicine Institutional Review Boards), su pazienti con cancro al dotto biliare.

Protagonista della Ricerca sarà il team della Unità Operativa Complessa di Endoscopia, guidata dal dottore Attilio Maurano, del plesso ospedaliero 'G. Fucito' che procederà con il metodo della Ricerca secondaria.

I dettagli

Utilizzerà informazioni identificabili e/o biocampioni identificabili raccolte per altre attività 'primarie' o 'inziali'. Il cancro al dotto biliare si presenta tipicamente come stenosi biliare, cioè una riduzione anomala del dotto biliare, benigna o maligna. Le restrizioni rappresentano un dilemma diagnostico poiché una parte significativa rimane indeterminata per la malignità nonostante i test radiologici, endoscopici e di laboratorio. Da qui, la necessità di uno studio di osservazione. L'UOC di Endoscopia Digestiva esegue tecniche endoscopiche innovative sulle vie biliari e sul pancreas tanto da diventare un riferimento regionale con importanti flussi di pazienti provenienti anche da altre regioni del sud.