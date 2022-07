Scafati, l'Humanitas organizza un corso di educazione alla salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà sabato 30 luglio alle ore 17.30 presso l’aula parrocchiale della Chiesa di San Vincenzo Ferreri di Scafati un importante evento di educazione della salute organizzato dai volontari dell’Associazione Humanitas OdV di Scafati.

L’incontro è indirizzato a tutte quelle persone che vogliono avere delle nozioni base di primo soccorso, ovvero che vogliono sapere come fare ad affrontare situazioni di emergenza, e non solo, con cui si può avere a che fare durante la vita di tutti i giorni.

Durante il corso verranno trattati i principali aspetti del primo soccorso che spaziano dal cosa fare in caso di arresto cardiaco e respiratorio a come medicare in modo corretto piccole ferite o ustioni, passando da come si effettua la chiamata di soccorso al 118 e molto altro. Saranno illustrate le azioni di primo soccorso che che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati.

Istruttori del corso due professionisti dell ‘Asl Salerno che da anni operano sul nostro territorio che si sono particolarmente distinti per spirito di abnegazione nella campagna vaccinale anticovid tenuta presso il centro Anardi di via della Resistenza, il dottor Domenico Esposito e la Dott.ssa Michelina Baldi.

L'evento prevede una parte teorica su come affrontare una situazione di urgenza/emergenza (arresto cardio-respiratorio, ostruzione delle vie aeree, traumi, colpi di calore, ustioni, ferite, ecc.) e una parte pratica su manichino delle manovre riabilitative (massaggio cardiaco, disostruzione delle vie aeree, ecc.)

Ha accolto con entusiasmo questo evento di promozione della salute rivolto ai cittadini il nuovo parroco della Chiesa di San Vincenzo Ferreri don Vincenzo Ragone perché gli interventi di Primo Soccorso hanno l’obiettivo di offrire una grossa chance di sopravvivenza o di salvaguardia dell’integrità fisica a chi, a tutte le età e in qualsiasi luogo, si dovesse trovare improvvisamente in una situazione critica di salute per malattia o per incidente. Se la maggior parte della popolazione conoscesse alcune di queste semplici ma fondamentali procedure di soccorso, i risultati ottenibili in termini di efficacia di soccorso sarebbero veramente significativi per l’intera comunità.

Il corso è gratuito ed è aperto a tutti.