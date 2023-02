Agropoli, alla scuola "Landolfi" installata la cucina per la mensa

Predisposta una cucina per il servizio di refezione scolastica della scuola primaria "G. Landolfi", ad Agropoli. Lunedì 6 febbraio alle ore 10 è prevista l'inaugurazione. L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha accolto le richieste dell'istituzione scolastica e dei genitori degli alunni frequentanti le classi che effettuano il tempo prolungato, provvedendo all'acquisto con relativa installazione della stessa. L'Istituto di Piazza della Repubblica era l'unico non dotato di cucina tra quelli in cui è attiva la refezione scolastica.

Il commento

“Un servizio importante che viene introdotto all'interno del presidio scolastico - affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e il consigliere con delega alla pubblica istruzione Francesco Crispino - atteso da qualche anno. Tante le istanze pervenute alle quali con grande determinazione abbiamo dato risposta, ritenendo fosse utile e non più rinviabile. Una promessa mantenuta per un settore, quello della scuola, che riteniamo prioritario. In questo modo si dà la possibilità di preparare in loco i pasti e di poterli servire caldi ai discenti, così come al personale scolastico che usufruisce della refezione scolastica. Un grazie va al consigliere con delega alla Manutenzione degli edifici scolastici Giancarlo Santangelo e al responsabile del servizio”.