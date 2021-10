Agropoli, parte oggi il servizio mensa nelle scuole del territorio

Parte oggi nelle scuole di Agropoli il servizio mensa. Questo assicurerà agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata e agevolerà la presenza alle iniziative didattiche e non, programmate nei rientri pomeridiani.

Il servizio

La refezione rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola. Agli studenti sarà proposta una dieta studiata nel rispetto della salute e dando priorità ai prodotti locali. Come negli anni scorsi, inoltre, il Comune garantirà anche l’attivazione di una cucina per la preparazione di pasti speciali, dedicati ai bimbi celiaci. Soltanto presso l'istituto Gino Rossi Vairo l'avvio del servizio è fissato per il prossimo 3 novembre.