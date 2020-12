Allerta rossa nel salernitano: i sindaci di Cava e Nocera chiudono le scuole

Dopo la nuova allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania, alcuni comuni della provincia di Salerno stanno iniziando ad adottare provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani (mercoledì 9 dicembre).

I comuni

Il primo è stato il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli: “La Protezione Civile regionale ha prolungato l'Allerta Arancione per la giornata di domani. In alcune aree della provincia di Salerno è proclamata l'Allerta Rossa ma non nella zona 3 di cui noi facciamo parte. Alle 16.30 il Centro Operativa Comunale di protezione civile assumerà le decisioni necessarie. Invito i cittadini alla massima attenzione ed uscire solo per effettive esigenze”. Una nuova ordinanza è stata emessa dal sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato che prevede la sospensione delle attività didattiche anche per asili nido e scuole dell’infanzia e per tutte le scuole per le quali è prevista la didattica in presenza. E’ vietato, inoltre, avvicinarsi a corsi d’acqua a rischio esondazione e rottura spondali.

In aggiornamento