Pon all'istituto "Amendola" di Sarno: opportunità per vari profili professionali

L' Istituto Comprensivo "G.Amendola" di Sarno ricerca esperti esterni per attività di docenza in vari settori. Arte, musicoterapia, coding, informatica, educazione alimentare, ecologia e sostenibilità, lingue straniere, scrittura creativa, sono gli ambiti di intervento per i profili ricercati all' interno dei progetti PON dal titolo “Coloriamo la nostra Scuola e riqualifichiamo le aree verdi" e “Fare Scuola attraverso la creatività laboratoriale e il potenziamento delle competenze di base". La scadenza per la presentazione delle candidature è il 16 Febbraio 2022. E' possibile consultare il bando sul sito della Scuola all' indirizzo www.icamendolasarno.edu.it nella sezione dedicata "Area PON". Il Referente PON FSE e FSER Prof. Luigi Astarita.