"Erasmus Generation", studenti stranieri in arrivo da Firenze: l'iniziativa di "Salerno in comune"

Studenti da Firenze a Salerno, per l'Erasmus. Il Comune di Salerno incontrerà il gruppo di studenti stranieri domani, alle ore 19.00, presso la spiaggia di Santa Teresa. L’incontro è stato organizzato dal giovane salernitano Davide D’Alia, dell’Associazione Erasmus Generation e referente del Laboratorio permanente sul turismo di Salerno in Comune.

L'evento

L’evento mette in risalto uno dei punti programmatici della nuova idea di turismo che "Salerno in Comune" intende sostenere, dove si coniughi la bellezza della città all’accoglienza ed allo scambio di culture, con una visione di progettazione continua e concreta. "Salerno in Comune" punta a promuovere per la città progettazioni a lungo termine che possano ampliare gli orizzonti, e dunque le potenzialità, di un settore, quello turistico, che il momento attuale ha messo in difficoltà. Un'idea di turismo che sia attento alla sostenibilità ambientale così come alla rivalutazione del patrimonio storico-artistico ed alla formazione di figure professionali specializzate. Gli obiettivi ma anche le idee, sono il frutto di un laboratorio permanente sul Turismo di "Salerno in Comune" e caratterizzano il lavoro di Davide D’Alia e dell’Associazione Erasmus generation, gruppo di Firenze, che accompagna alcuni studenti a conoscere il territorio campano attraverso le sue eccellenze, gastronomiche, naturali, archeologiche, artistiche, con l’ausilio di guide specializzate. L'incontro sarà l'occasione per portare all’attenzione della cittadinanza e della stampa il progetto Erasmus, che ha coinvolto un alto numero di giovani studenti, in un rapporto che interseca formazione, scolastica e universitaria, con un’idea di turismo stanziale, nell’ottica di un arricchimento culturale reciproco tra ospitati ed ospitanti.