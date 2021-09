Liceo classico "Tasso" di Salerno: donati due purificatori e sanificatori d’aria

I dispositivi, denominati “Pothos”, sono in grado di contrastare attivamente – con l’ausilio di tecnologia a raggi UV-C - l’azione nociva delle sostanze inquinanti presenti nell’aria, eliminando vari microrganismi con un alto tasso di efficacia

Nella giornata di giovedì 23 settembre, a partire dalle 10, si terrà presso il liceo classico Torquato Tasso di Salerno la conferenza stampa di presentazione e cerimonia di consegna di due innovativi purificatori e sanificatori d’aria donati all’istituto dall’azienda salernitana IT SVIL.

L'iniziativa

I dispositivi, denominati “Pothos”, sono in grado di contrastare attivamente – con l’ausilio di tecnologia a raggi UV-C - l’azione nociva delle sostanze inquinanti presenti nell’aria, eliminando vari microrganismi con un alto tasso di efficacia. “La nostra iniziativa, accolta con entusiasmo dalla dirigente scolastica Carmela Santarcangelo, coincide con la riapertura delle scuole e il nostro purificatore e sanificatore Pothos è il complemento ideale per la didattica in presenza, contribuendo a rendere più salubri gli spazi di condivisione e tutelare maggiormente la salute dei ragazzi” sottolinea il CEO Carlo Mancuso.

La raccolta fondi

Oltre alla consegna dei due purificatori, nel corso dell’incontro il Liceo Tasso lancerà una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di altre 4 unità per purificazione e sanificazione d’aria per interni.