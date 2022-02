"The Coach", allo show televisivo partecipa anche un 18enne di Auletta

Pasquale Francesco Romanzi, 18enne di Auletta e studente dell'istituto "Pomponio Leto" di Teggiano, è tra i concorrenti del talent show televisivo "The Coach". Il talent, in onda sul canale 7Gold dal lunedì al venerdì alle ore 19:00 ha come protagonisti aspiranti attori, ballerini e cantanti.

Il protagonista

Il giovane ha intrapreso gli studi di recitazione cinematografica a Napoli. Si è guadagnato l’ammissione al talent con un monologo dedicato al fratello prematuramente scomparso.