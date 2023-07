"Poesis - Vietri sul Mare": c'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al concorso di poesia

È iniziato l'ultimo mese per partecipare a Poesis - Vietri sul Mare, il concorso di poesia per studenti di istituti superiori bandito dall’associazione culturale La Congrega Letteraria con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare e la collaborazione della Pro Loco di Vietri sul Mare e l’associazione Vivere Vietri Sul Mare.

Il concorso

Al concorso possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze, regolarmente iscritti fino al 2023 a un istituto di istruzione superiore italiano o straniero, inviando fino a due elaborati poetici a tema libero e lunghezza libera. La partecipazione, come per ogni edizione del concorso, è assolutamente gratuita, né alcun contributo è richiesto ai partecipanti durante o dopo lo svolgimento del concorso.

"Il premio - spiegano dall'organizzazione - vuole rinsaldare il dialogo poetico dei e tra i giovani, perché parlino per loro stessi e per tutti, e con una voce che sappia libera e rivoluzionaria sollevarsi sulla raucedine dei nostri tempi: perché scrivere poesie oggi sia evento radicale e atto di resistenza e consapevolezza. A tal fine, indirizzarsi esclusivamente alle giovani voci lasciate libere di esprimersi, e gratuitamente, è stato intento fondamentale del premio e sprone per le diverse migliaia di partecipanti nelle otto precedenti edizioni".

Termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 31 luglio 2023, data in cui si insedierà la giuria, composta da docenti ed esperti, che vaglierà i già numerosi testi pervenuti per stilare una rosa di finalisti; questi si contenderanno l’alloro vietrese alla cerimonia di premiazione prevista per novembre 2023. I premi sono di natura economica, ceramica, libraria, e in attestati, raccolti e creati grazie al contributo di patrocinatori e sponsorizzatori. In aggiunta ai premi conferiti per voto di giuria, verrà istituito un premio del pubblico social, intitolato alla memoria del cofondatore Francesco Citarella.

Il tutto con un occhio sia al turismo culturale e sostenibile, significando l’arrivo dei finalisti anche un certo numero di soggiorni a Vietri in bassa stagione, che al noto comparto ceramico locale veicolato dai premi realizzati da artisti vietresi.

Informazioni

Per richiedere il bando o avere ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo congregaletteraria@gmail.com. È inoltre possibile contattare la segreteria organizzativa: 327 2176649, Mariangela Stanzione (Sab: 12:00 - 18:00); 347 9074117

Alfonso Mauro (Dom: 16:00 - 20:00).

Tutti i partecipanti, finalisti o meno, che ne facciano richiesta possono ricevere un attestato di partecipazione valido al conseguimento dei crediti formativi scolastici.