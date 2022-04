Pugilato: terza vittoria da professionista per Francesco De Rosa

Lo scorso 2 aprile, al Palasantoro di Roma, si è svolto il terzo incontro professionistico, valevole per la classifica italiana europea e mondiale, del giovane pugile salernitano Francesco De Rosa.

L'incontro

De Rosa, classe 97’ della pugilistica salernitana, è allenato dal maestro Emilio Desiderio e sponsorizzato da Melella Group. Al Palasantoro ha incrociato i guantoni con Antonio Conforto, classe '98 con 6 incontri di cui 4 vinti (due per ko) e due persi. Il pugile residente a Montecorvino Pugliano ha battuto il suo rivale per TKO (Techinal Knockout). Il record di De Rosa, quindi, arriva a 3 incontri disputati con altrettante vittorie delle quali 2 per ko.