Trofeo Pesca da riva Acsi 2022, il report della giornata e il podio

Domenica 13 marzo si e' svolto sul lungomare di Salerno il Trofeo regione Campania di pesca da riva ACSI 2022. A darsi appuntamento tanti atleti da tutta la regione con alcuni esponenti di spicco del settore canna da riva, come il componente della squadra nazionale federale Marco Rizzo.

La gara

Condizioni meteo ideali, ad eccezione di un sottile vento freddo da nord-est che ha penalizzato la pesca dei garisti intervenuti alla gara. Non molte infatti sono state le catture. Il mare calmo e in ottime condizioni ha tuttaia regalato grande gioia a chi è intervenuto. Buon risultato per Rizzo, con le sue "Bavose". L'evento è stato organizzato dal Fisherman club Salerno del Presidente Venosi. La fine della gara ha registrato dei buoni colpi anche per Martino Miranda, in forza al Fisherman Club Salerno. La classifica finale ha visto al primo posto Marco Rizzo, al secondo Miranda e al terzo Nicola La Mura.