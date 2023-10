"Una serata emozionante, durante la quale abbiamo ripercorso gli ultimi 160 anni di storia del nostro territorio. La memoria è fondamentale, perchè genera cultura e conoscenza e stimola la riflessione". È quanto affermato dal sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, all'indomani dell'evento organizzato per festeggiare i 160 anni del Comune. "Ieri sera - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo ricordato un pezzo di storia bello ed importante della nostra comunità che ha attraversato l'unità d'Italia, il fascismo, la guerra, la nascita della Repubblica. Anni bui ed anni belli che ci hanno consentito di arrivare ai giorni nostri. Un grazie a tutti coloro che hanno raccolto l'invito a partecipare ad una cerimonia destinata a passare alla storia".

Grazie a tutte le autorità civili, religiose e militari, agli ex sindaci ed ai loro familiari, al nostro parroco don Pasquale Iannone, per la benedizione e la preghiera iniziale, al Tenente Colonnello Roberto Lancia del Reggimento Cavalleggeri Guide, al Capitano Luca Patrizi, Comandante della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore e al comandante della stazione carabinieri di Castel San Giorgio Massimiliano Senatore.

Grazie al consigliere Giuseppe Alfano, tre volte sindaco di Castel San Giorgio, che con grande amore e diligenza ha preparato la cerimonia nei minimi particolari.

Un grazie al dott. Franco Lauro, cultore di storia locale che in un excursus avvincente ci ha condotto nei meandri della nostra millenaria storia, una storia unica ed irripetibile che ci rende orgogliosi di appartenere a questa terra.

A perenne ricordo di questa ricorrenza abbiamo voluto apporre, in aula consiliare e all'ingresso della casa comunale, due quadri contenenti i nomi di tutti i sindaci, potestà e commissari prefettizi che hanno retto il nostro Comune in questi 160 anni di storia. Grazie anche all'assessore alla Cultura Antonia Alfano che sta preparando già il prossimo evento celebrativo per i 160 anni del toponimo di Castel San Giorgio con un annullo filatelico che ricorderà tale ricorrenza»-ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara. Tra coloro che hanno ricevuto la pergamena anche il sindaco di Bracigliano, il Senatore Gianni Iuliano, nipote del Cav. Giovanni Iuliano, sindaco di Castel San Giorgio dal 10 giugno 1923 al 28 febbraio 1925.