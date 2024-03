Salerno, il 24 marzo la fiaccolata per la pace

E' in programma, il 24 marzo, la Fiaccolata per la Pace, in ricordo di tutte le vittime di Guerra, organizzata dalla parrocchia San Demetrio Martire, in collaborazione con Migranti senza Frontiere, la Cooperativa sociale Galahad, Avant Garde Sport e Aics, presso il Dopolavoro Ferroviario di via Dalmazia, a Salerno. L'iniziativa intende commemorare tutte le vittime di Guerra, senza distinzione alcuna, pregando per la Pace.

La fiaccolata

"Ricordiamo nel silenzio tutte le migliaia di vittime causate dai terribili conflitti in Ucraina e in Terrasanta, pregando il Signore affinché – come ha detto Papa Francesco - il grido di dolore celle popolazioni civili possa toccare i cuori dei responsabili delle Nazioni e suscitare progetti di Pace. Con la guerra nessuno vince, ma tutti sono sconfitti", ha osservato l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi che presiederà la Fiaccolata di domenica. Il raduno è fissato alle ore 18 del 24 marzo, presso il Dopolavoro Ferroviario di via Dalmazia. Tra preghiere e riflessioni, dunque, la simbolica fiaccolata raggiungerà la Chiesa di San Demetrio Martire, dove, alle ore 19, il Parroco Don Rosario Petrone, celebrerà la Santa Messa per la Pace, in ricordo di tutte le vittime di Guerra.