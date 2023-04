Le celebrazioni del 25 aprile a Salerno: "L'Italia è libera e democratica"

Cerimonia per il 78esimo anniversario della Liberazione a Salerno. Grande partecipazione in piazza Vittorio Veneto e piazza 25 aprile da parte dei cittadini, delle autorità civili, militari e religiose, nonché dei sindaci dei comuni della provincia, dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, degli studenti degli Istituti Comprensivi “Gennaro Barra e Vicinanza”. Il corteo è terminato presso il Palazzo della Provincia ove è stata deposta la corona d’alloro ai piedi della lapide delle Medaglie d’Oro della Resistenza.

La cerimonia

"Salerno città democratica ed antifascista - scrive il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Capitale d'Italia dove sorsero i principi costituzionali intitola una piazza al 25 Aprile. Tante belle cerimonie con tanti concittadini in piazza. Onore ai martiri ed ai combattenti per la Libertà e la Democrazia. Ora e sempre Resistenza. Buona Festa della Liberazione a tutti". Piero De Luca, invece, sottolinea che "l'Italia è libera e democratica". "La nostra Costituzione repubblicana è antifascista. Non dimenticare mai il sacrificio, lo spirito e i valori della Resistenza, su cui si fonda il nostro Stato e la nostra comunità. Buona Festa della Liberazione, buon 25 Aprile a tutte e tutti" scrive il deputato del Pd sui social. Infine, la vicesindaca Paky Memoli: "Il rispetto della persona è un valore, ed una risorsa di libertà. Bisogna nominare per esistere: recuperare la memoria di uomini e donne che hanno combattuto per la democrazia e la libertà. Conservare il ricordo di chi ha dato la propria vita per elevati valori umani".

(Foto di Guglielmo Gambardella)